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Русская весна

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Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в ЕС

Комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении в ЕС

Новая администрация США на государственном уровне не хочет участвовать в восстановлении Украины, может передать это только частному сектору, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

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