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У Гуськова 71% отраженных бросков в матче со Швецией, у Аскарова – 81%

Молодежная сборная России проиграла команде Швеции (3:6) в первом матче на чемпионате мира-2022. В игре были задействованы оба голкипера российской команды – Ярослав Аскаров и Егор Гуськов.

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