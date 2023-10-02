Криптобиржа Coinbase получила лицензию в Сингапуре

Популярная криптобиржа Coinbase получила лицензию крупного платежного учреждения в Сингапуре. Денежно-кредитное управление Сингапура предоставило эту лицензию после предыдущего одобрения, выданного в конце 2022 г.
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