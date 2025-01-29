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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик о неудачном выходе Бронни: «Возможно, виной тому не самые благоприятные обстоятельства»

В проигранном матче с «Сиксерс» за 15 минут на площадке 55-й номер драфта не набрал ни одного очка и допустил 3 потери.

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