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Тысяча приморцев пробежала на стадионах и по улицам городов ради памятной медали

Тысяча приморцев пробежала на стадионах и по улицам городов ради памятной медали

Жители края приняли участие в забеге "Бегу по Приморью", который прошел 22 октября в Уссурийске. Участников собралось немало: тысяча человек бежала в очном и онлайн-форматах, а в конце приморцы смогли получить дипломы и медали.

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