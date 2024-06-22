В Турции началась забастовка авиадиспетчеров

Сотрудники решили выполнять только те обязанности, которые указаны в их должностных инструкциях.В аэропорту Антальи началась забастовка диспетчеров, связанная с акциями протеста профсоюза авиадиспетчеров «Работа без инициатив», как сообщает «Турпром».