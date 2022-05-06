☭КОМПАС

51 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Понятно что Путин не вечен, он смог на себя взять переход от "олигархии" к госкапитализму. И все конфликты в этих "не...Сухоруков одной ч...
  • Тамара Яковлева
    ...с каждым годом убеждаюсь всё больше, что была права в своём отношении к США. Это государство всегда вызывало брезг...Кто управляет Аме...
  • Виктор Каменский
    Балом правит "сатана"!.Кто управляет Аме...

Голос Америки: что думают простые американцы о спецоперации на Украине

Голос Америки: что думают простые американцы о спецоперации на Украине

Корреспондент NEWS.ru поговорил с жителями США, и никто из них не стал осуждать россиян Автор: Ольга Викторова Что на самом деле думают жители США о спецоперации России на территории Украины, как они к ней относятся, каким видят будущее? NEWS.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх