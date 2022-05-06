Голос Америки: что думают простые американцы о спецоперации на Украине

Корреспондент NEWS.ru поговорил с жителями США, и никто из них не стал осуждать россиян Автор: Ольга Викторова Что на самом деле думают жители США о спецоперации России на территории Украины, как они к ней относятся, каким видят будущее? NEWS.
Корреспондент NEWS.ru поговорил с жителями США, и никто из них не стал осуждать россиян Автор: Ольга Викторова Что на самом деле думают жители США о спецоперации России на территории Украины, как они к ней относятся, каким видят будущее? NEWS.
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