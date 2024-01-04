Welt: ЗРК Patriot не смогла предотвратить удары российских ракет Х-32 на Украине

Украинская система средств ПВО, включающая западный ЗРК Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32, когда ВС России наносили массированные удары, заявил в эфире Welt немецкий корреспондент Гуидо Шмидтке.
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