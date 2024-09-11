Команда Харрис заявила о ее готовности ко второму раунду дебатов

Команда вице-президента США Камалы Харрис заявила о ее готовности ко второму раунду дебатов.«Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам», – сказала председатель кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Джен О Мэлли Диллон.
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