www.globallookpress.com/Juan Moreno/Keystone Press Agency Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили трех мирных жителей, тушивших горящий дом после обстрела в Суджанском районе Курской области, сбросив на людей с беспилотника взрывное устройство, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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