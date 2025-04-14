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Боевики ВСУ убили трех жителей Суджанского района, тушивших пожар после обстрела

Боевики ВСУ убили трех жителей Суджанского района, тушивших пожар после обстрела

www.globallookpress.com/Juan Moreno/Keystone Press Agency Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили трех мирных жителей, тушивших горящий дом после обстрела в Суджанском районе Курской области, сбросив на людей с беспилотника взрывное устройство, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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