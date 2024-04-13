«Библия Мациевского»: самая известная «Библия в картинках»

Рассказ об этом уникальном произведении Средневековья нужно начать с того, что этот чрезвычайного богато иллюстрированный манускрипт хранится в Нью-Йоркской Библиотеке Пирпонта Моргана, поэтому за рубежом ее еще часто называют «Библией Моргана».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии