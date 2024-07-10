В Республике Башкортостан руководитель строительной компании предстанет перед судом за хищение денежных средств по договору на осуществление контроля при строительстве очистных сооружений

Следственными органами СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Башкирская инженерно-строительная компания», обвиняемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.
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