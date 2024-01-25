Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Маленький грязный секрет проблем демографии.

Маленький грязный секрет проблем демографии.

Марья Ивановна:— Сейчас каждый произнесет свой любимый глагол.Ученики:— Спать.— Кушать.— Гулять.Вовочка:— Чтоб меня не выгнали из класса, я скажу так: улучшение демографической ситуации в стране.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Vasily Golov, не даст! Вы явно живёте не в России, а то бы знали об этом!
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47 мин.
Людмила Фирстова
Татьяна, далеко не все! Мои племянники оба многодетные, у старшего 3 детей, у младшего 5 детей, высшее образование у них и у жён..
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44 мин.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Очень интересная статья. И причина может быть одной  из главных, хотя и упоминается впервые, по-моему. А вот: ===&quot; И обучаться ехали от своих предприятий, показав интерес к профессии и даже заимев какие-то собственные кейсы или портфолио.&quot; и &quot;Другое дело, что на столь радикальные меры пока никто не собирается идти. Хотя бы потому, что придется резко перестраивать не только образовательную систему, но и рынок труда.&quot;=== Вот именно, что не собираются: потому что перестраивать- это как? Законы необходимо подстраивать, а кто это будет делать? Всем добра.
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1 мин.

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