Маленький грязный секрет проблем демографии.

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Очень интересная статья. И причина может быть одной из главных, хотя и упоминается впервые, по-моему. А вот: ===" И обучаться ехали от своих предприятий, показав интерес к профессии и даже заимев какие-то собственные кейсы или портфолио." и "Другое дело, что на столь радикальные меры пока никто не собирается идти. Хотя бы потому, что придется резко перестраивать не только образовательную систему, но и рынок труда."=== Вот именно, что не собираются: потому что перестраивать- это как? Законы необходимо подстраивать, а кто это будет делать? Всем добра.