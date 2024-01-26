Могут забрать даже единственное жильё? Адвокат объяснил, как будет работать новый закон о фейках

Адвокат Кудряшов рассказал, могут ли забрать единственное жилье за фейки об армии. "Забрать можно и единственную квартиру, если она тем или иным образом использовалась для нарушения закона", - подтвердил юрист.
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