Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    Пиздец!а куда менты местные смотрят?похоже кормятся от них….Ветерана СВО заби...
  • Сергей Бессонов
    Но на фото - какое-то другое насекомое, не клоп.Клопы набросились...
  • Mихаил Р
    Тесно на узкой спать 🤣В Кургане для Шам...

Могут забрать даже единственное жильё? Адвокат объяснил, как будет работать новый закон о фейках

Могут забрать даже единственное жильё? Адвокат объяснил, как будет работать новый закон о фейках

Адвокат Кудряшов рассказал, могут ли забрать единственное жилье за фейки об армии. "Забрать можно и единственную квартиру, если она тем или иным образом использовалась для нарушения закона", - подтвердил юрист.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх