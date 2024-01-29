В астраханском торговом центре у посетителей проверят давление и вес

Первичное медицинское обследование состоится в рамках акции «Дать шанс здоровью можешь только ты!». 31 января, в среду, с 11 до 14 часов на первом этаже ТЦ «Ярмарка» по адресу Вокзальная, 13 будут принимать медики из Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
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