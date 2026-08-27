Проба 2
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Проба 2

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10 светлых книг, от которых не оторваться даже когда за окном уже темно

10 светлых книг, от которых не оторваться даже когда за окном уже темно

Располагайтесь поудобнее в гамаке, запасайтесь ромашковым чайком — и открывайте хорошую книгу. Ведь чтение художественной литературы отлично помогает отвлечься от суеты и переключиться на приятные, радостные мысли.

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