10 светлых книг, от которых не оторваться даже когда за окном уже темно

Располагайтесь поудобнее в гамаке, запасайтесь ромашковым чайком — и открывайте хорошую книгу. Ведь чтение художественной литературы отлично помогает отвлечься от суеты и переключиться на приятные, радостные мысли.
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