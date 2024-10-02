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Россиянам назвали способы сэкономить на покупках школьнику

Россиянам назвали способы сэкономить на покупках школьнику

Чтобы траты на подготовку ребенка к учебному году, которые продолжаются и после сентября, не проделали дыру в семейном бюджете, можно равномерно распределить их по всему году и при этом сэкономить, убежден финансовый директор сервиса лояльности «Апельсин» Марат Енанов.

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