Россиянам назвали способы сэкономить на покупках школьнику

Чтобы траты на подготовку ребенка к учебному году, которые продолжаются и после сентября, не проделали дыру в семейном бюджете, можно равномерно распределить их по всему году и при этом сэкономить, убежден финансовый директор сервиса лояльности «Апельсин» Марат Енанов.
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