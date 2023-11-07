КС отклонил обращение депутатов ПКРМ относительно освобождения Стояногло от должности

Конституционный суд отклонил ходатайство депутатов ПКРМ, которые просили провести проверку конституционности Указа Президента Республики Молдова об освобождении Александра Стояногло от должности генерального прокурора.
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