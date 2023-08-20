Русская весна

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  • Uri Strukow
    Уважаемый Иван, все верно, но есть нюанс. Представьте, сегодня руководитель нашей разведки решает снять фильм "Семнад...СРОЧНО: «Луна-25»...
  • sorsw
    Когда-то лунный грунт привезли, луноходы покатались по Луне! Ну, хотя бы сумели повторить прежние достижения. Впечатл...СРОЧНО: «Луна-25»...
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    То бишь никогда 🤣Дания согласилась...

СРОЧНО: «Луна-25» потерпела крушение

СРОЧНО: «Луна-25» потерпела крушение

По предварительным расчетам, космическая станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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Комментарии
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Grandad
Грустно. В моё время тоже ошибки были, но эта попытка, единственная за почти полвека, удручает. Халатность при приемке погубила многолетний труд тысяч человек.
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7 час.
s
sorsw
Когда-то лунный грунт привезли, луноходы покатались по Луне! Ну, хотя бы сумели повторить прежние достижения. Впечатление, что всё планировали и проектировали &quot;знатоки&quot;, взращённые на голливудских фильмах типа &quot;Дети кукурузы&quot;... А что же будет когда придёт поколение ЕГ?! У них же  ракета от земли не оторвётся... И вот, смотришь разные &quot;угадайки&quot; по телевизору и видишь, что рождённые после 2000 дальше пятого вопроса не проходят! А до пятого вопроса - через пень-колоду... Вот и подумаешь...
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2 час.
US
Uri Strukow
Уважаемый Иван, все верно, но есть нюанс. Представьте, сегодня руководитель нашей разведки решает снять фильм &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;. Президент поддерживает. Выделяются миллиарды. Кого мы видим? На распил поставят (не хочу никого обидеть или оскорбить) избитые лица- безруковы, машковы, мироновы и т.д., а прекрасный Басков споет голосом Киркорова. И получится очередное г... Вот тоже и в любом деле. Распил, куча начальников- эффективных манагеров, сопливый сынок-программист, и в самом низу, задержавшиеся на работе из-за увеличения пенсионного возраста, с минимальной оплатой пару советских инженеров, чтобы хоть что-то полетело...
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2 час.

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