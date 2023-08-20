СРОЧНО: «Луна-25» потерпела крушение

Grandad Грустно. В моё время тоже ошибки были, но эта попытка, единственная за почти полвека, удручает. Халатность при приемке погубила многолетний труд тысяч человек.

s sorsw Когда-то лунный грунт привезли, луноходы покатались по Луне! Ну, хотя бы сумели повторить прежние достижения. Впечатление, что всё планировали и проектировали "знатоки", взращённые на голливудских фильмах типа "Дети кукурузы"... А что же будет когда придёт поколение ЕГ?! У них же ракета от земли не оторвётся... И вот, смотришь разные "угадайки" по телевизору и видишь, что рождённые после 2000 дальше пятого вопроса не проходят! А до пятого вопроса - через пень-колоду... Вот и подумаешь...