По предварительным расчетам, космическая станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
СРОЧНО: «Луна-25» потерпела крушение
Комментарии
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Grandad
Грустно. В моё время тоже ошибки были, но эта попытка, единственная за почти полвека, удручает. Халатность при приемке погубила многолетний труд тысяч человек.
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7 час.
s
sorsw
Когда-то лунный грунт привезли, луноходы покатались по Луне! Ну, хотя бы сумели повторить прежние достижения. Впечатление, что всё планировали и проектировали "знатоки", взращённые на голливудских фильмах типа "Дети кукурузы"... А что же будет когда придёт поколение ЕГ?! У них же ракета от земли не оторвётся... И вот, смотришь разные "угадайки" по телевизору и видишь, что рождённые после 2000 дальше пятого вопроса не проходят! А до пятого вопроса - через пень-колоду... Вот и подумаешь...
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2 час.
US
Uri Strukow
Уважаемый Иван, все верно, но есть нюанс. Представьте, сегодня руководитель нашей разведки решает снять фильм "Семнадцать мгновений весны". Президент поддерживает. Выделяются миллиарды. Кого мы видим? На распил поставят (не хочу никого обидеть или оскорбить) избитые лица- безруковы, машковы, мироновы и т.д., а прекрасный Басков споет голосом Киркорова. И получится очередное г... Вот тоже и в любом деле. Распил, куча начальников- эффективных манагеров, сопливый сынок-программист, и в самом низу, задержавшиеся на работе из-за увеличения пенсионного возраста, с минимальной оплатой пару советских инженеров, чтобы хоть что-то полетело...
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2 час.
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