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ТАСС

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В центре Петербурга открыли смотровую площадку в фиджитал-музее

В центре Петербурга открыли смотровую площадку в фиджитал-музее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Новая смотровая площадка с панорамным видом на исторический центр Санкт-Петербурга открылась в фиджитал-музее Futurione Emotions на 5 этаже торгово-развлекательного комплекса "Пик", передает корреспондент ТАСС.

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