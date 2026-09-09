В центре Петербурга открыли смотровую площадку в фиджитал-музее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Новая смотровая площадка с панорамным видом на исторический центр Санкт-Петербурга открылась в фиджитал-музее Futurione Emotions на 5 этаже торгово-развлекательного комплекса "Пик", передает корреспондент ТАСС.
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