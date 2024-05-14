Путин посетит Китай 16-17 мая

Это его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента Президент Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила 14 мая пресс-служба Кремля.
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