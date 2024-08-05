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Царьград

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Готовил теракт против чиновников Запорожья по заданию друга: ФСБ поймала диверсанта СБУ

Готовил теракт против чиновников Запорожья по заданию друга: ФСБ поймала диверсанта СБУ

ФСБ поймала гражданина России, который планировал совершить теракт против чиновников в Запорожье по заданию спецслужб Украины.

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