В Иркутской области транспортные полицейские провели профилактические беседы с учащимися лицея № 3 города Братска

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы» транспортные полицейские совместно с преподавателями лицея № 3 города Братска и представителями Восточно-Сибирской железной дороги провели для лицеистов экскурсию по вокзальным комплексам станций Гидростроитель и Падунские Пороги, в ходе которой школьники познакомились со спецификой функционирования железной дороги, являющейся зоной повышенной опасности.