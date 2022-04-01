В Иркутской области транспортные полицейские провели профилактические беседы с учащимися лицея № 3 города Братска

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы» транспортные полицейские совместно с преподавателями лицея № 3 города Братска и представителями Восточно-Сибирской железной дороги провели для лицеистов экскурсию по вокзальным комплексам станций Гидростроитель и Падунские Пороги, в ходе которой школьники познакомились со спецификой функционирования железной дороги, являющейся зоной повышенной опасности.
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