В Нижегородской области устроили самосуд над  гастарбайтерами после анонимного сообщения о домогательствах к девочкам-подросткам

В городе Перевозе Нижегородской области жестоко избили рабочих из Индии после анонимного поста о приставаниях к детям.
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мигрантам пальцем погрозили бы...позор суду, местные и так бесправные..
"В администрации округа подчеркнули, что полицейским не поступало заявлений о преследовании школьниц в Перевозе." а что, они бы со стула тогда встали? дожили полицаи, к ним даже не обращаются, понимаю, что у них полный продажный отстой.
Пусть на камеру извиняться, ну и станцуют как «там» принято, мир дружба, жвачка!)))
Не о том мамаша сожалеет. Надо сожалеть о том, что не ВСЕХ цветных отмудохали. Просто так - на всякий случай.
Наши оккупационные власти и полицаи могут "отоспаться" только на русских. На приезжих у них смелости не хватает. Дождутся, что линчевать будут не только привезённых бандитов, но и местных чиновников.
Гарант что ты творишь?
А вот теперь самое интересное: в Челябинске мразота таджик делал намаз в общем месте ему парень сделал замечание, а эта таджикская тварь напала на него и избила арматурой причем несколько ударов по голове, так что вы думаете кого зад за хулиганство, нашего парня, а мразь таджикская продолжала гулять на свободе потому что начальник полиции района "Центральной" г. Челябинск, блядь казах по национальности! Слава Богу вмешался "Русская община" и потом Бастрыкин. Дело против таджика в суде но там начинают какие то мутные дела!
А индусам правильно наваляли, для того чтобы другие подумали чем это чревато! Жаль что парней задержали, но это первые ласточки в народном гневе, так как Гаранту на нас наплевать он заботится только о своем имидже и величии! А выборы, это фикция опять к власти придут мрази!
Россия без мигрантов! Всех мигрантов нахрен из России! Гарант ты обязан услышать народ! Или народ больше не услышат тебя!
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!