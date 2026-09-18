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В Нижегородской области устроили самосуд над  гастарбайтерами после анонимного сообщения о домогательствах к девочкам-подросткам

В Нижегородской области устроили самосуд над  гастарбайтерами после анонимного сообщения о домогательствах к девочкам-подросткам

В городе Перевозе Нижегородской области жестоко избили рабочих из Индии после анонимного поста о приставаниях к детям.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Странник
Странник

"В администрации округа подчеркнули, что полицейским не поступало заявлений о преследовании школьниц в Перевозе." а что, они бы со стула тогда встали? дожили полицаи, к ним даже не обращаются, понимаю, что у них полный продажный отстой.

Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Не о том мамаша сожалеет. Надо сожалеть о том, что не ВСЕХ цветных отмудохали. Просто так - на всякий случай.

Профиль пользователя дмитрий чагин
дмитрий чагин

Наши оккупационные власти и полицаи могут "отоспаться" только на русских. На приезжих у них смелости не хватает. Дождутся, что линчевать будут не только привезённых бандитов, но и местных чиновников.

Профиль пользователя Игорь Ишмухаметов
Игорь Ишмухаметов

А вот теперь самое интересное: в Челябинске мразота таджик делал намаз в общем месте ему парень сделал замечание, а эта таджикская тварь напала на него и избила арматурой причем несколько ударов по голове, так что вы думаете кого зад за хулиганство, нашего парня, а мразь таджикская продолжала гулять на свободе потому что начальник полиции района "Центральной" г. Челябинск, блядь казах по национальности!  Слава Богу вмешался "Русская община" и потом Бастрыкин. Дело против таджика в суде но там начинают какие то мутные дела!

Профиль пользователя Игорь Ишмухаметов
Игорь Ишмухаметов

А индусам правильно наваляли, для того чтобы другие подумали чем это чревато! Жаль что парней задержали, но это первые ласточки в народном гневе, так как Гаранту на нас наплевать он заботится только о своем имидже и величии! А выборы, это фикция опять к власти придут мрази!

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!