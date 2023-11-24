"Я готов!". Запад отводит Зеленскому роль кровопускателя для России

За последние несколько дней у фюрера украинского народа Владимира Зеленского побывало так много высокопоставленных гостей, что ему вполне могло башню-то и подсорвать от собственной важности и самомнения, подпитанного новыми амбициями.
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