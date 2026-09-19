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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Ткачева о словах Разина: «Немножко смешно это слышать. У меня другое мнение по игре Владимира. Люди видят, что происходит»

Шуми Бабаев, агент нападающего « Металлурга » Владимира Ткачева , отреагировал на высказывание главного тренера уральцев Андрея Разина в адрес хоккеиста.

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