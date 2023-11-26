Во Франции начались беспорядки после смерти подростка, задержаны 20 человек

На юге Франции в городе Роман-Сюр-Изер начались беспорядки после смерти подростка в результате поножовщины во время праздника, к настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек.
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