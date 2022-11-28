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Ямальчане за выходные 700 раз нарушили правила дорожного движения

Ямальчане за выходные 700 раз нарушили правила дорожного движения

За прошедшие выходные дни на Ямале инспекторы ГИБДД выявили 700 нарушений правил дорожного движения. По данным Госавтоинспекции, 12 автолюбителей попались нетрезвыми за рулем, 8 человек – управляли транспортными средствами, будучи лишенными прав.

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