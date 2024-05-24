Жители Стодолища просят отремонтировать местную школу

Местные написали о плачевном состоянии учреждения Жители поселка городского типа Стодолище, расположенного в Починковском районе, обратились в социальных сетях к региональным властям с просьбой обратить внимание на состояние местной школы.
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