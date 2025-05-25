Тело писателя-фантаста Юрия Никита по его последней воле собираются заморозить – криоконсервация, как вероятность будущей жизни Ольга БезродняяПисатель-фантаст Юрий Никитин будет подвергнут криоконсервации по своей последней воле.
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