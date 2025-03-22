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Царьград

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Освобожденная Гончаровка: украинские дроны найдены в каждом доме

Освобожденная Гончаровка: украинские дроны найдены в каждом доме

В освобожденной Гончаровке под Суджей обнаружены украинские расчеты БПЛА почти в каждом доме. Боец добровольческого отряда "Т" сообщил о значительном количестве захваченных дронов, которые будут адаптированы для использования противникам.

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