Прогресс догнал литературу: аудиосериалы, графические романы и платформы-издательства на Non/fiction

Мир литературы уже изменился и продолжает меняться. Огорчаться или принимать этот факт, но от него было не скрыться на прошедшей с 30 ноября по 3 декабря в Москве в Гостином дворе книжной ярмарке Non/fiction.
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