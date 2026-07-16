Acceptance Shelf Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Sidgate Value Shelf Safe-Haven Shelf Price returns to it repeatably Structurally comfortable Opens and closes cluster Auction stabilizes Participants agree on value Seeking safety Trade the Sequence: IF sweep THEN reclaim IF reclaim THEN Hinge (compression) IF hinge THEN break IF break THEN trade setup is valid Buy/sell pullback to lip entry Works for bulls Works for bears Correct Mechanics + Correct Structure + Correct Logic = Correct Trade.
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