Макрон заявил, что видит в Китае военную и экономическую угрозу для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя совместное заявление глав МИД стран Евросоюза об экономической и военной угрозе Европе со стороны Китая, заявил, что убежден, что такая угроза действительно существует.
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