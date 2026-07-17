НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

283 подписчика

Макрон заявил, что видит в Китае военную и экономическую угрозу для Европы

Макрон заявил, что видит в Китае военную и экономическую угрозу для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя совместное заявление глав МИД стран Евросоюза об экономической и военной угрозе Европе со стороны Китая, заявил, что убежден, что такая угроза действительно существует.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии