Суд отправил замдиректора брянской гимназии под домашний арест до 7 февраля

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест заместителя директора гимназии № 5. Она обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
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