Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ogazar Ogazar
    Так ты же и есть та самая вырусь, манкурт."ИСКАНДЕРЫ" УДАРИ...
  • Владимир Росс
    Чего здесь сидите?? Сгоняйте на территорию укрорейха, покажите крутость, похрюкайте там также, как на меня здесь гавк..."ИСКАНДЕРЫ" УДАРИ...
  • Владимир Росс
    Вас, хрюказавров здешних, да в условия того населения - сколько минут прочавкаете там, когда Вас станут вот как тех л..."ИСКАНДЕРЫ" УДАРИ...

Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли

Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли

Российские трэвел-блогеры открыли глаза на мигрантов из бедных кишлаков. Теперь понятно, почему они не хотят возвращаться на родину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх