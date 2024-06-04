Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли

Российские трэвел-блогеры открыли глаза на мигрантов из бедных кишлаков. Теперь понятно, почему они не хотят возвращаться на родину.
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