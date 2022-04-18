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Расчёты БРК «Бал» КФл выполнили стрельбы из ПМ и метание гранат РГД-5 в рамках тренировки по боевой подготовке

Расчёты БРК «Бал» КФл выполнили стрельбы из ПМ и метание гранат РГД-5 в рамках тренировки по боевой подготовке

В ходе практических занятий военнослужащие осуществили стрельбу из ПМ по неподвижной мишени, а также выполнили упражнения по метанию учебных и боевых ручных осколочных гранат РГД-5.

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