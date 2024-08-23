Татарстанец Рыжиков в марте 2025 года в третий раз отправится к космос

Уроженец татарстанского города Бугульмы, Герой Российской Федерации Сергей Рыжиков войдет в состав основного экипажа 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-73), который отправится на МКС в марте 2025 года на корабле «Союз МС-27».
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