РБК: доверенными лицами Путина на выборах станут несколько военкоров

В состав доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента могут войти кинорежиссер Никита Михалков, гендиректор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев, актеры театра и кино Сергей Безруков и Михаил Боярский, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, музыкант Юрий Башмет, певцы Ярослав Дронов (Shaman) и Полина Гагарина, гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин, руководитель парламента ДНР Артем Жога и несколько военных корреспондентов.