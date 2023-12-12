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РБК: доверенными лицами Путина на выборах станут несколько военкоров

РБК: доверенными лицами Путина на выборах станут несколько военкоров

В состав доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента могут войти кинорежиссер Никита Михалков, гендиректор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев,  актеры театра и кино Сергей Безруков и Михаил Боярский, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, музыкант Юрий Башмет, певцы Ярослав Дронов  (Shaman) и Полина Гагарина, гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин, руководитель парламента ДНР Артем Жога и несколько военных корреспондентов.

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