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Аргументы и Факты

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Политолог Станкевич объяснил, как рост цен на газ и дизель отразится на ЕС

Политолог Станкевич объяснил, как рост цен на газ и дизель отразится на ЕС

Политолог Сергей Станкевич заявил «ФедералПресс», что рост оптовых цен на газ и дизель в Европе сильнее и быстрее отразится на промышленности, а домохозяйства почувствуют последствия с задержкой.

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