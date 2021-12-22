ИЗВЕСТИЯ iz

6 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    А разве сия студентка не есть ребёнок? Многотомно заучивать умные взрослые слова и фразеологизмы - не значит тянуть в...Психолог объяснил...
  • Елена Мамонова
    Это очень холодноДо –30 градусов о...
  • Alex Tar
    Хотеть не вредно, вредно не хотеть...Палестина захотел...

World Athletics утвердила критерии заявок на нейтральный статус для россиян

World Athletics утвердила критерии заявок на нейтральный статус для россиян

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) изменила процесс и критерии подачи заявок на получение нейтрального статуса российским спортсменам, который необходим для участия в международных соревнованиях 2022 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх