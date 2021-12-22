World Athletics утвердила критерии заявок на нейтральный статус для россиян

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) изменила процесс и критерии подачи заявок на получение нейтрального статуса российским спортсменам, который необходим для участия в международных соревнованиях 2022 года.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) изменила процесс и критерии подачи заявок на получение нейтрального статуса российским спортсменам, который необходим для участия в международных соревнованиях 2022 года.
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