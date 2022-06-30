В Свердловской области задержан таксист, который сбил ребёнка и уехал

В Серове задержан таксист, который насмерть сбил ребёнка и оставил его на дороге. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сразу после ДТП мужчина бросил свой автомобиль на парковке, переоделся и на автобусе уехал в Краснотурьинск.