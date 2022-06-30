Царьград

4 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дьячина
    Продажные шкуры .так в народе говорятОн вам не Димон. ...
  • Одиссей Одиссеев
    Да уж. Всё к тому идёт,  России придётся отобрать Киев, с российскими активами, у британцев.Британцы собралис...
  • holms sherlok
    Америка подаст....... и наденет еще одно ярмо на шею полякам..... возвращать же придется с процентами....ЕС пытается поста...

В Свердловской области задержан таксист, который сбил ребёнка и уехал

В Свердловской области задержан таксист, который сбил ребёнка и уехал

В Серове задержан таксист, который насмерть сбил ребёнка и оставил его на дороге. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сразу после ДТП мужчина бросил свой автомобиль на парковке, переоделся и на автобусе уехал в Краснотурьинск.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх