Дилеры готовятся к замене 100 тысяч дефектных двигателей в популярных автомобилях Toyota

Toyota готовится к одному из самых крупнейших и дорогих отзывов в своей истории. Дилерские центры компании в США объявили, что готовы к замене порядка 100 тысяч дефектных моторов, которые устанавливались в популярный на местном рынке пикап Tundra и внедорожник Lexus 2022 и 2023 модельных годов.