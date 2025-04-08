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Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет «Ельцин Центра»

Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет «Ельцин Центра»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев покинул попечительский совет екатеринбургского «Ельцин Центра», сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Елена Володарская.

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