В Шостке уничтожен главный центр по производству боеприпасов Украины

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. На Украине был уничтожен главный объект по производству боеприпасов. Речь идет о промышленном центре в городе Шостка, расположенном в Сумской области, рассказал украинский офицер Антон Сербин.
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