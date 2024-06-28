Провал Байдена на дебатах: что пошло не так Татьяна СергееваПрезидент Джо Байден оказался в центре внимания не только как действующий глава государства, но и как участник дебатов, которые вызвали широкий общественный резонанс.
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