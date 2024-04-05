Число сим-карт на один паспорт предложили ограничить. И ввести авторизацию через Госуслуги

Сотовый оператор «Билайн» предлагает законодательно ограничить число регистрируемых на один российский паспорт сим-картКак сообщает «Интерфакс», президент «Билайна» Александр Панков заявил о необходимости ввести новые меры по борьбе с распространением «серых» сим-карт через уточнение действующих механизмов идентификации абонента.