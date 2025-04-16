В Альметьевске на озеленение города направят более 4,5 млн рублей

Автор: Эльза КузнецоваФото: пресс-служба Альметьевского района РТ В 2025 году на закупку зеленых насаждений в рамках природоохранных мероприятий в Альметьевске планируется направить более 4,5 миллионов рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.