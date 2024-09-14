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Разрабатывается оборудование для производства микроэлектроники. На замену китайскому

Разрабатывается оборудование для производства микроэлектроники. На замену китайскому

В России создают редкое оборудование для микроэлектроники на замену китайскомуМинпромторг России выделил 476,8 млн рублей на разработку установки для отмывки и сушки контейнеров SMIF, используемых для хранения кремниевых пластин.

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