Разрабатывается оборудование для производства микроэлектроники. На замену китайскому

В России создают редкое оборудование для микроэлектроники на замену китайскомуМинпромторг России выделил 476,8 млн рублей на разработку установки для отмывки и сушки контейнеров SMIF, используемых для хранения кремниевых пластин.
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