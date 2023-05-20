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Кедми объяснил, как гениальная комбинация России и Китая «опустила Байдена»

Кедми объяснил, как гениальная комбинация России и Китая «опустила Байдена»

Военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил, как гениальная операция России и Китая «опустила Байдена».

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